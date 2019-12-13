القضاء التونسي يحكم بالسجن على النائب سيف الدين مخلوف

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن ضدّ النائب المثير للجدل بالبرلمان التونسي سيف الدين مخلوف؛ على خلفية عبارات كان قد تفوه بها ضدّ أحد القضاة قبل أشهر.

وقضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بالسجن لمدّة سنة و8 أشهر ضدّ المحامي وعضو البرلمان عن ”ائتلاف الكرامة“ سيف الدين مخلوف.

ويأتي الحكم الصادر ضدّ مخلوف على خلفية شكوى قضائية كان قد تقدّم بها ضدّه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد؛ بسبب عبارات تفوّه بها ضدّه مخلوف في تسجيل فيديو، إثر قرار وكيل الجمهورية إغلاق المدرسة القرآنية بمنطقة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد وإيقاف المشرفين عليها.

وكان مخلوف قد وجه حينها تهديدات لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قائلًا له بالخصوص باللهجة التونسية: ”كانك راجل ايجا لتونس“ (إن كنت تأنس في نفسك الرجولة تعال إلى تونس)؛ ما أثار استياءً واسعًا واعتُبر مساسًا بالسلامة الجسدية لوكيل الجمهورية.

وقد بادر مخلوف بعد ذلك إلى تقديم اعتذار لم يحل دون تمسك وكيل الجمهورية بمقاضاته.

وبانتخابه نائبًا بالبرلمان يتمتع مخلوف بحصانة تجعل من مواجهته القضاء والأحكام الصادرة عنه رهينة رفعها.

وخلال كامل العهدة البرلمانية المنقضية لم ترفع الحصانة عن أي نائب رغم عدة طلبات تم توجيهها للبرلمان بعد ورود شكاوى قضائية ضدهم.