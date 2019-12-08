نائب يثير ضجة في البرلمان التونسي برفع شعار ”رابعة“ (فيديو)‎

أثار رفع نائب في البرلمان التونسي شعار ”رابعة ”، جدلًا واسعًا داخل مجلس نواب الشعب، وتسبّب في انسحاب كتلة ”قلب تونس“ من جلسة مناقشة مشروع ميزانية البلاد لسنة 2020 .

وشهدت الجلسة العامة توتّرًا حادًّا، وتعالت أصوات النواب مطالبين رئيسة الجلسة، سميرة الشواشي، بالتدخّل بعد أن وقف نائب كتلة ائتلاف الكرامة، راشد الخياري، أمام الكاميرا المخصّصة لتصوير مداخلات النواب ورفع شعار ”رابعة“ .

وطالب نواب كتلة قلب تونس، رئاسة البرلمان التونسي بالتصدي لمثل هذه الممارسات، التي بدأت تظهر في البرلمان، بعد أسابيع قليلة من انتخاب أعضائه.

واستنكر عدد من النواب وقوف النائب راشد الخياري، أمام الكاميرا ومنع تصوير مداخلة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي تُنفّذ اعتصامًا داخل البرلمان رفقة نواب حزبها منذ ستة أيام .

والجدير بالذكر أن النائب زياد الهاشمي، وهو زميل النائب راشد الخياري في نفس الكتلة البرلمانية، قد أثار جدلًا واسعًا في تونس مؤخرًا؛ بعد أن حاول رفع شعار ”رابعة“ أثناء حوار تلفزيوني على القناة الرسمية التونسية.

وثمن رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقف الإعلامية إلهام الكتاني، التي منعت النائب من رفع شعار ”رابعة“، وانتقدوا بشدة موقف النائب الذي رفع الشعار في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، ثم حاول إعادة الأمر على القناة الرسمية التونسية.