نشر صور الطيار الليبي يكشف عن هوية مطلوبين مرتبطين بداعش

كشفت صور لعناصر من مليشيات الزاوية صحبة الطيار الليبي عامر الجقم المحتجز بعد سقوط طائرته بمدينة الزاوية الليبية غرب العاصمة طرابلس، هوية مطلوبين من تنظيم داعش.

فبعد ظهور القيادي محمد سالم بحرون الملقب بـ“الفار“ في صورة صحبة الطيار الجقم، ظهرت معلومات تم تداولها سابقا ضمن مقطع مصور نشرته قوة الردع لأحد عناصر تنظيم داعش بصبراتة، والذي هرب منها للزاوية قبل أن يتم القبض عليه ، يظهر هذا العنصر الذي يدعى أحمد ساسي الفلاح يتحدث فيه عن أحداث سابقة في صبراته والزاوية ويؤكد فيه أن ”الفار“ ضمن عناصر داعش حيث ساهم في عملية تهريبهم من صبراته إلى الزاوية.

وقال مصدر أمني بمدينة الزاوية لـ“إرم نيوز“، إنه ”بعد التعرف على القيادي محمد سالم بحرون الملقب بالفار آمر مليشيا قوة الإسناد الأولى، في صور ظهرت لعناصر مسلحة صحبة اللواء الجقم، تم التعرف على أحد المقربين منه ويدعى طارق رمضان سويسي المولود في 1989 ويسكن شارع الزهراء ما بين جزيرة العريوي ومنطقة أبو صرة في مدينة الزاوية“.

وبحسب المصدر، فإن ”سويسي لديه سجل حافل بالسوابق الإجرامية التي تتمثل في عمليات خطف وقتل وأعمال غير مشروعة أخرى من تهريب واتجار بالبشر وكذلك تهريب الوقود“.

يذكر أن بحرون وسويسي من ضمن المطلوبين للنائب العام الليبي منذ أكثر من سنة وفق مذكرة وجهها لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي ظهر فيها الشخصان المطلوبان بأحد أقسام الإدارة التابعة لها في مدينة الزاوية.