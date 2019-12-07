الجيش الليبي يعلن تفاصيل احتجاز أحد طياريه في الزاوية .. ويتوعد بـ“رد قاسٍ“

أعلن الجيش الليبي تفاصيل احتجاز ميليشات الزاوية في ليبيا (غرب البلاد) طيارًا في السلاح الجوي التابع للقوات المسلحة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية إنّ القيادة العامة ”فقدت الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء السبت، وذلك بعد تنفيذها مهام قتالية“، متابعًا: ”بعد وقت وجيز ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية“.

بيان القيادة العامة بشأن سقوط طائرة مقاتلةتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن فقد الاتصال باحدى… تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في السبت، ٧ ديسمبر ٢٠١٩

وأشار إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت أن سبب سقوط الطائرة هو عطل فني دفع الطيار إلى ”الخروج من الطائرة وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، ما أدى إلى أسر الطيار ومعاملته معاملة سيئة“.

وشدد على أن المعاملة التي تلقاها الطيار ”تخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب“، متابعًا ”نحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل مليشيات حكومة الوفاق“.

وأردف: ”القيادة العامة تحمل حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية أي إيذاء يصيب الطيار، خاصة أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبيّن أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل المليشيات“ .

واختتم المسماري بأن ”الحادث يعتبر حادثًا عرضيًا يتعرض له أي سلاح جو في العالم، وأن الحادث لن يقف عائقًا أمام استمرار عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا“، متوعدًا الملييشيات ”برد قاسٍ سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم“، وفق البيان.

ووفق صور جرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماع، تعمدت العناصر التابعة لكتائب الزاوية إهانة الطيار بتصويره وهو مجرد من لباسه العسكري ويظهر في لباس داخلي، بينما ظهر أحدهم وهو ”يشد الطيار من أذنه“، ما أثار غضبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والطيار يدعى العميد عامر الجقم، وهو من الطيارين المعروفين الذين قادوا الحرب ضد الميليشيات المسلحة منذ عام 2014، حتى معارك طرابلس.