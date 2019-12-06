متهم بتجنيس إسرائيليين في المغرب يجهش بالبكاء أمام المحكمة

أجهش متهم بتجنيس إسرائيليين في المملكة المغربية عن طريق تزوير وثائق واستصدار جوازات سفر، بالبكاء أمام القاضي، خلال المحاكمة، بحسب موقع ”برلمان كوم“ المحلي.

ونفى المتهم ويدعى ”ميمون.ب“ -حسب الموقع ذاته- خلال جلسة الاستماع إليه جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أنه لم يكن يتكلف بالإجراءات لكي يحصل المواطنون الإسرائيليين على الجنسية المغربية.

وواجهت المحكمة المدعو ”ميمون.ب“ بالمتهمة الرئيسة في الشبكة، والتي أصرت خلال الاستماع إليها على أنه هو من عرفها بأصدقائه اليهود، الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، وأوضحت أنه كان يذهب للمقاطعات بنفسه، ويستخلص وثائق النسخ الكاملة، كما كان يتكلف بكل ما له علاقة بالشرطة.

وتقرر خلال الجلسة التي عقدت أمس الخميس تأجيل إلى يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية، والخطيرة كما وصفها ممثل النيابة العامة، بلغ 28 متهمًا، من ضمن المتهمين 7 إسرائيليين.