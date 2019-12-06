الجزائر.. اعتقال عضو بحملة المرشح الرئاسي بن فليس بتهمة ”التجسس“

اعتقلت قوات الأمن الجزائري عضوًا بارزًا في مديرية الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي علي بن فليس، بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقالت النيابة العامة في بيان، ليل الخميس، إنه ”جرى توقيف المعني بناء على تحريات الأمن الوطني وإحالته على الحبس المؤقت، على ذمة استمرار التحقيق لكشف الشركاء“.

ويتابع الموقوف بتهم ”تنظيم بطريقة خفية طريقة للمراسلة أو الاتصال مع أجانب من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني، وإجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية للإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي للجزائر، وبمصالحها الاقتصادية الجوهرية“.

ورصدت أجهزة الأمن الوطني الجزائري أن الموقوف ”جمع معلومات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والتي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني“، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن قضية تجسس في مديرية أحد المرشحين الخمسة.

وذكرت مديرية حملة المرشح علي بن فليس، رئيس حزب ”طلائع الحريات“ المعارض، في بيان أن ”المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية، كان يحضر مهرجانات الدعاية الانتخابية في جولات المرشح إلى مختلف ولايات البلاد“.

وأكدت مديرية حملة علي بن فليس (76 عاماً)، أن المعني ”لم يشغل أي وظيفة ضمن مديرية الحملة، وأن حضوره بالتجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح علي بن فليس يقتصر على نشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت“.