محاصرة مقر الرئاسي الليبي بطرابلس وحرّاس السراج يطلقون النار

حاصر مسلحون يعتقد أنهم من قوات مصراتة، اليوم الأربعاء، مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، فيما أطلق الحرس الخاص لرئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج النار على المهاجمين، وفق مصادر محلية.

وقالت المصادر: إن المجموعة التي حاصرت المبنى تتبع إحدى ميليشيات مصراتة، وتحديدًا لما يعرف بـ“قوة مكافحة الإرهاب“، مضيفة أن السراج استطاع مغادرة مقر الحكومة.

ووفق المصادر، فإن المجموعة المهاجمة تطالب بالقبض على وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، على خلفية رفض الأخير صرف بعض الأموال لميليشيات مصراتة، مما أحدث غضبًا من قياداتها حول هذا الإجراء.