الجزائر ترد على انتقادات الاتحاد الأوروبي: ”تدخل سافر وترويج لأجندة الفوضى“

شنت وزارة الخارجية الجزائرية، ليلة الجمعة، هجومًا حادًا على البرلمان الأوروبي، ووصفت تحركاته بـ“الوقحة“.

وقالت الوزارة في بيان إنه ”بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية“.

وأضاف البيان، أن الجزائر ”تدين بشدة التدخل السافر في شؤونها، والبرلمان الأوروبي أظهر بتصرفه هذا ازدراءه للمؤسسات الجزائرية“.

وتابع أن ”البرلمان الأوروبي أكد باستجابته لبرلمانيين محرضين، أنه يروج لأجندة الفوضى المقصودة“، على حد تعبير الوزارة.

وهددت الخارجية أن ”الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، قياسًا بما توليه هذه المؤسسات فعليًا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل“.

وأضاف البيان، أن ”هؤلاء النواب ذهبوا إلى حد منح أنفسهم الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة“.

وكان البرلمان الأوروبي طالب الجزائر بتجسيد 5 إجراءات، في لائحة حول وضع الحريات في الجزائر، ودان فيها ما وصفه بـ“الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والترهيب والهجمات على الصحفيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع المتظاهرين المسالمين الذين يشاركون في الحراك السلمي بالجزائر“.