موريتانيا.. غزواني يقيل قائد الأمن الرئاسي

أقال الرئيس الموريتاني محمد الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، قائد تجمع الأمن الرئاسي في أحدث حلقات الصراع الدائر بين الرئيس الحالي وسلفه محمد ولد عبدالعزيز.

وتعيش موريتانيا هذه الأيام على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة داخل الأغلبية الحاكمة، بدأت بعودة الرئيس السابق للمشهد من بوابة الحزب الحاكم، واجتماعه بلجنة تسيير الحزب، الأمر الذي أحدث خلافًا غير معلن من الطرفين.

وتبع ذلك توتر في المشهد السياسي، وبيانات متلاحقة من الأغلبية النيابية التي يملك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم معظمها، أكدت جميعًا على أن مرجعية الحزب الوحيدة هي رئيس الجمهورية ولد الغزواني.

وتعد إقالة قائد الأمن الرئاسي وتعيين خلف له إشارة واضحة على وصول الصراع بين الرئيس السابق وخلفه إلى الدوائر العسكرية، حيث كان ولد عبدالعزيز مؤسس التجمع المكلف بأمن الرئيس والمسؤول عن تحركاته، وقاد به انقلابين على الرئيس معاوية ولد الطايع العام 2005، وعلى سيدي ولد الشيخ عبدالله العام 2008.

وانتخب محمد الغزواني في شهر يونيو الماضي، رئيسًا لموريتانيا بنسبة 52%، ليكون بذلك عاشر رئيس يحكم البلد المغاربي منذ استقلاله عن فرنسا العام 1960.