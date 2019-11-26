تونس تستعيد ”أموالًا منهوبة“ وطائرة لعائلة بن علي

أعلنت السلطات التونسية، يوم الثلاثاء، عن استعادة أموال منهوبة تقدر بحوالي 300 مليون دولار، فضلًا عن يختين وطائرة لعائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال منير الشاذلي المستشار بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، إن ”الدولة تمكنت من استرجاع 288 مليون دولار من لبنان بموجب حكم قضائي تونسي ضد زوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي، إضافة إلى 3.5 مليون يورو من سويسرا كانت تحت تصرف سليم شيبوب و250 ألف يورو من سويسرا تابعة لسفيان بن علي“.

وأضاف أنه ”تم -أيضًا- استرجاع طائرة من نوع ‘فالكون 900 تعود لصخر الماطري، صهر الرئيس التونسي الأسبق، من سويسرا، ويخت الأسماك الخمس لبلحسن الطرابلسي من إسبانيا، ويخت صلاح الدين لقيس بن علي من إيطاليا“.

وكشف منير الشاذلي في حوار مع جريدة الصباح يوم الثلاثاء، أن هناك عدة أملاك أخرى لا تزال تحت الحجز بعدد من الدول الأوروبية في انتظار استكمال الأبحاث.

وكشف مصدر رئاسي تونسي لـ“إرم نيوز“، في وقت سابق، أن ملف الأموال المنهوبة وضع على مكتب الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات التونسية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المصدر إن ”الرئيس قيس سعيّد يبدي اهتمامًا لافتًا بهذا الملف إذ طلب من مستشاريه تقديم كل الحيثيات والنتائج التي تم التوصل إليها من أجل استرجاع الأموال المنهوبة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي“.

وكان مصدر حكومي تونسي كشف لـ“إرم نيوز“، أن ”السلطات تدرس النظر في استعادة الأموال المنهوبة، والتي يقدرها الخبراء بعشرات ملايين الدولارات، موزعة بين عدة بنوك ببضع دول أبرزها سويسرا“.

كما أشار إلى ”اتخاذ خطوات سابقة لاسترجاع أقساط من هذه الأموال، ولكن دون تجاوب من السلطات السويسرية التي تفرض شروطًا مجحفة لتسوية الملف“.