قدمت رشوة لصهر الرئيس ابن علي.. القضاء البريطاني يغرّم شركة فرنسية 20 مليون دولار 

أدانت محكمة بريطانية اليوم الإثنين، شركة “ألستوم-جنيرال إلكتريك“ الفرنسية العاملة في مجال السكك الحديدية والبنية التحتية، بتهمة دفع رشاوى تتجاوز 2 مليون يورو لبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، للحصول على صفقة في تونس.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه تم تغريم الشركة الفرنسية بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، ما يُعادل 19.3 مليون دولار، بعد أن تبين أنها قدمت رشوة للطرابلسي، بهدف الفوز بصفقة شراء عربات مترو لصالح شركة نقل تونس عام 2004.

وشدّد القضاء البريطاني على ضرورة دفع المبلغ في غضون 28 يومًا، وفق ما أورد موقع ”بلومبيرغ“.

وكانت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية قد تقدمت في 17 من شهر يوليو/تموز الماضي، بدعوى قضائية ضد شركة ”ألستوم-جنيرال إلكتريك ”الفرنسية، مستندة لصدور حكم قضائي أمريكي عام 2014 يلزم الشركة بدفع غرامة قدرها 772 مليون دولار، بعد تورطها في دفع رشاوي للفوز بصفقات في أكثر من دولة عبر العالم، من بينها تونس.

ووفرت الصفقات التي فازت بها الشركة الفرنسية بطرق ”غير شرعية“ أرباحًا تناهز 300 مليون دولار، في حين قدرت قيمة الرشاوى، التي قدمتها الشركة بين عامي 2000 و2011 بأكثر من 75 مليون دولار.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة ”لوبسرفاتور“ الفرنسية، أن ملف فساد الشركة الفرنسية في تونس أغلق بطريقة مثيرة للشكوك وتدعو للتساؤل.