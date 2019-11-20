القضاء التونسي يستدعي وزير الداخلية السابق لطفي براهم للتحقيق

وجه القطب القضائي لمكافحة ”الارهاب“ في تونس، مساء الأربعاء، استدعاء رسميًا إلى وزير الداخلية التونسي السابق لطفي براهم للتحقيق معه في قضية وصفت بـ“الحساسة“.

وأفاد مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“ أن التحقيق مع لطفي براهم يأتي على خلفية ما أثير خلال الآونة الأخيرة من مزاعم حول الكشف عن مخزن للأسلحة بمنطقة الوردانين بمحافظة المنستير الساحلية وحول التكتم على تهديدات ”إرهابية“.

وكانت الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي قد أعلن عن تعهد النيابة العامة بالتحقيق في فيديو وصف بالخطير، نشره نقيب أمني رفقة شخصين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمّن ما قال إنها معطيات من شأنها تعكير صفو الأمن العام في البلاد.

وفي وقت سابق اتهم السياسي والنائب السابق سمير بن عمر، وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بالتورط فيما وصفها بـ“صناعة الإرهاب وفبركته“.

وصرح بن عمر أن عددًا من النواب قد قدموا دعوى قضائية يتهمون فيها لطفي براهم بفبركة ”وقائع إرهابية“ مضيفا أن النيابة العامة لم تنظر فيها ولم تحلها على السلطات المختصة.