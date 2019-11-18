مجلس الأمن يرفع اسم متهم بالانتماء لـ“داعش“ من قوائم الإرهاب‎

أخطر مجلس الأمن بالأمم المتحدة عددًا من الدول العربية وعلي رأسهم جمهورية مصر العربية، بضرورة رفع اسم التونسي الجنسية ”مراد بن على البشير الطرابلسي“ المتهم بانتمائه لتنظيم داعش، من قوائم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على الكيانات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.

وقال المجلس في بيانه ”بعد قيام لجنة الجزاءات المنشأة سنة 99 و2011 و2015 والقرارات اللاحقة لها بالاطلاع علي طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات بشأن تنظيم داعش وتنظيم القاعدة المقدمة في مكتب أمين المظالم“، قررت اللجنة بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، حذف اسم الشخص الموضح أدناه من قائمة الجزاءات.

كما أوضح المجلس في بيانه، أن الجزاءات المطبقة وفقا لما ورد بالفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تسري عليه من تجميد أصول وحظر أسلحة ومنع سفر“.

ومن المقرر أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر، تم إخطارها رسميًا برفع اسم مراد بن على البشير الطرابلسي التونسي، من قوائم الإرهاب، وذلك بعد زوال سبب إدراجه على قوائم الإرهاب الدولي وما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إلغاء تجميد أمواله وممتلكاته في الدول الأعضاء وإلغاء قرار منعه من السفر.