أسر مغربية تقضي ليلة في العراء خوفًا من الزلزال‎‎ (صور)

قضت مجموعة من الأسر المغربية بمدينة ميدلت وضواحيها الليلة الماضية في العراء؛ خوفًا من حدوث هزات ارتدادية للهزة الأرضية التي عرفتها المنطقة صباح أمس الأحد.

واستعمل السكان خيامًا في الخلاء بالوسائل المتوفرة لديهم، واستعانوا بالملابس والأغطية وإشعال النار، لمقاومة البرد القارس الذي تُعرف به المنطقة في هذا الوقت من السنة.

وقامت السلطات المغربية لاحقًا بتوزيع بعض المساعدات والأغطية والخيام على السكان، حسب الصور والفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل في المغرب.

وتركز الاهتمام بالخصوص على قرية ”النزالة“ التي حددت كمركز للزلزال، والتي حل بها ممثلو السلطة المحلية للوقوف على مخلفات الهزة الأرضية، التي لم تتجاوز إحداث شقوق في جدران بعض المنازل.

يذكر أن هزة أرضية ضربت إقليم ميدلت صباح أمس الأحد، وبلغت قوتها 3ر5 درجة على سلم ريختر، حسب الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلن المعهد أنه تم تسجيل هزة أرضية ثانية بقوة 5,1 درجة على سلم ريختر، بعد زوال أمس الأحد بنفس الإقليم.