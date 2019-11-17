المدعي العام العسكري الليبي: لن نسلّم الورفلي للجنايات الدولية

أكد المدعي العام العسكري الليبي اللواء فرج الصوصاع أن بلاده لن تسلّم الرائد محمود الورفلي إلى محكمة الجنايات الدولية، التي تطالب به بتهمة ارتكابه جرائم.

وكشف الصوصاع خلال تصريح إعلامي عن“تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية طبقًا للقانون العسكري والقانون الليبي، وعلى قاعدة سيادة الدولة فيما يخص قضية الرائد محمود الورفلي“.

وأوضح الصوصاع أنه“جرى التنسيق مع المحكمة فيما يخص الورفلي، بتعليمات من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر“.

وفي سياق آخر، أشار ”الصوصاع“ إلى أن الجيش الليبي ألقى القبض على أعداد كبيرة من الأجانب في بنغازي وصل عددهم إلى حوالي 100 شخص يحملون جنسيات مختلفة أغلبها عربية، ويقاتلون ضمن المجموعات المتشددة التي كانت تنتشر في المدينة.

وبين أن هناك مجموعة من السجناء تم نقلهم من السجن المخصص للجماعات المتشددة في قرنادة شرق البيضاء إلى سجن الكويفية في بنغازي، لافتًا إلى أن الموقوفين الذين نُقلوا إلى سجن الكويفية ارتكبوا جرائم داخل مدينة بنغازي، وطبقًا للقانون واختصاص المحاكم هناك اختصاص مكاني لكل نيابة ومحكمة.