وفاة أحمد جرادات السفير الأردني في الجزائر

توفي السفير الأردني لدى الجزائر أحمد جرادات، مساء الثلاثاء الأربعاء، إثر ذبحة صدرية ألمت به، وفق ما أعلنته السفارة الأردنية في العاصمة الجزائر.

وباشرت مصالح وزارة الخارجية الجزائرية مع سفارة عمان، إجراءات نقل جثمان السفير الراحل أحمد جرادات إلى بلاده.

ونعى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وأمين عام الوزارة السفيرة سجا المجالي وموظفو الوزارة السفير الراحل والذي وافته المنية في الجزائر إثرعارض صحي طارئ .

وقالت الوزارة في بيان صحفي ”وإذ تعرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن خالص وصادق تعازيها لأهله وذويه وزملائه جراء هذا المصاب الجلل وتستذكر مناقبه الكريمة وصفاته النبيلة وما تميز به من خلق رفيع وتفان وإخلاص في عمله لخدمة وطنه ومليكه، لندعو سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمنا جميعًا وذويه جميل الصبر والسلوان إنه نعم المولى ونعم النصير“.

واستعرض البيان مسيرة السفير الراحل الذي التحق بالعمل في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كملحق دبلوماسي في عام 1982 ومن ثم عمل دبلوماسياً في العديد من البعثات الأردنية في الخارج وهي بكين، مسقط، طرابلس، صنعاء، القاهرة كما عمل سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى كل من اليمن والجزائر .

وبدأ جرادات مهامه سفيرًا لبلاده بالجزائر، في أبريل/نيسان 2015، وقد شهد التعاون الثنائي في عهده حركة نوعية صوب عمليات التصدير والاستيراد، لكنها لم تكن مثل المأمول وفق أحدث تصريحات السفير الراحل.