النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي

قرّر مجلس شورى النهضة، اليوم الأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي، لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس للحكومة.

وقال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة، للأناضول، إن ”مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه الذي انعقد على مدار اليومين، السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان“.

وأضاف أن ”المجلس أكد كذلك تمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة“، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها.

والجمعة، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الـ6 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، إذ أفرزت فوز حركة النهضة بالمركز الأوّل بحصولها على 52 مقعدًا من أصل 217.

بينما جاء حزب ”قلب تونس“ ( ليبرالي) ثانيًا بحصوله على 38 مقعدًا، وحصل حزب التّيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) على 22 مقعدًا، و“ائتلاف الكرامة“ (ثوري)، على 21 مقعدًا، والحزب الدستوري الحُرّ (دستوري ليبرالي)، 17 مقعدًا.

وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الجمعة، أن مجلس نواب الشعب المنتخب سيجتمع الأربعاء المقبل في جلسته الأولى لأداء اليمين.

ومن المُرجّح أن يقوم بعد ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكليف حزب حركة النهضة بتشكيل الحكومة.