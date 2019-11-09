عقب لقائه حكومة الشرق.. ”ميليشا الوفاق“ تختطف رئيس جامعة ليبية

اختطف مسلحون موالون لحكومة الوفاق (غرب ليبيا)، مساء السبت، رئيس جامعة الزيتونة بمدينة ترهونة، أثناء عودته من شرق البلاد، حيث اجتمع بوزير التعليم في الحكومة المؤقتة.

وقالت الجامعة، في بيان، إنّ ”مجموعة مسلحة تابعة لمدينة مصراتة قامت مساء الخميس باحتجاز الدكتور عبدالفتاح المالطي، رئيس جامعة الزيتونة بترهونة، ومرافقه الأستاذ أحمد مسعود، المسجل العام للجامعة“.

وأشارت الجامعة إلى أنّ ”عملية الخطف تمت على الهوية، نظرًا لأن المالطي ومسعود يعودان بالأصول لمدينة ترهونة“، مضيفة أنّ ”عملية الخطف تمت على طريق سرت الجفرة“.

وأوضحت أنّ ”رئيس الجامعة ورفيقه كانا في زيارة عمل للمنطقة الشرقية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالجامعة مع وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة“.

وناشدت الجامعة بضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراحهما، وحملت وزارة التعليم المسؤولية عن أي انتهاكات قد يتعرضان له كونهما يمثلان مؤسسة تعليمية تتبع الحكومة المؤقتة.