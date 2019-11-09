الجيش السوداني ينفي إرسال قوات إلى ليبيا

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نفت القوات المسلحة السودانية اليوم السبت مزاعم تقرير أممي بإرسال السودان ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال بجانب قوات الجيش الليبي. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إنّ ”هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية“. وأشار الحسن، في بيان صحفي نقلته قناة ”طيبة“ الفضائية، أنّ ”قوات الدعم السريع تعمل…