المغرب.. عفو ملكي عن 300 سجين لم يشمل معتقلي ”حراك الريف“

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس مساء السبت عفوًا ملكيًا جديدًا عن 300 سجين بمناسبة عيد المولد النبوي، لم يتضمن معتقلي ”حراك الريف“.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إنّ ”العفو الملكي شمل مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، وعددهم 300 شخص“.

وأمس الجمعة طالبت أسر معتقلي ”حراك الريف“، وهيئات سياسية، وفعاليات حقوقية ونقابية، بإطلاق سراح معتقلي الحراك الذي اندلع شمال البلاد في أواخر عام 2016.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعا إليها الائتلاف ”الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف“، للتنديد بـ“تعذيب“ قادة الحراك، ورفضًا للقرارات التأديبية التي أعلنتها مندوبية السجون قبل أيام بحق ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ“حراك الريف“.

ونهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه عن 4 آلاف و764 شخصًا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.