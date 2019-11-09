مصدر ينفي لـ“إرم نيوز“ وفاة الرئيس التونسي السابق محمد الناصر

نفى مصدر مقرب من الرئيس التونسي السابق، محمد الناصر، اليوم السبت، في حديث مع ”إرم نيوز“، ما تم تداوله حول وفاته، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

وكانت وسائل إعلام محلية منها إذاعة ”موزاييك“ و ”جوهرة أف أم“، قد أفادت، فجر اليوم السبت، بوفاة محمد الناصر، بعد نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأفاد المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“ مفضلًا عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس السابق ”يتواجد حاليا في منزله بتونس العاصمة مع أسرته“.

وأضاف المصدر أن“ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول تعكر وضعه الصحي خلال الساعات الأخيرة لا أساس له من الصحة إطلاقًا“.

يذكر أن محمد الناصر كان قد أنهى عهدته كقائم بأعمال رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث سلّم مقاليد السلطة للرئيس الجديد قيس سعيد.

وتولى محمد الناصر مناصب عليا في تونس، حيث شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في عدة حكومات، وصولًا إلى رئاسة مجلس النواب، التي خولته تولي منصب رئيس الجمهورية مؤقتًا بعد وفاة الرئيس السابق.