بن صالح يعزل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مهام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، وسط غموض يلفّ القرار.

ونقل التلفزيون الرسمي في خبر مقتضب أن المسؤولة البارزة هي من ”طلبت إعفاءها دون إيضاحات“ أوفى.

وتعد فافا بن زروقي أول مسؤول يقود الهيئة الحقوقية المستحدثة بتوجيهات أممية في الجزائر، وذلك عام 2017، ضمن مساعي حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لإخماد انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.

وخلف المجلس الحقوقي المستحدث، اللجنة الاستشارية العليا لحقوق الإنسان، التي كانت تتبع لوصاية الرئاسة الجزائرية، ما جعل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطعن في كل التقارير الدورية التي يتلقاها من الجزائر.

ويشار إلى أن إنهاء مهام المسؤولة الحقوقية البارزة، يأتي في خضم جدل حاد تشهده البلاد على خلفية إغلاق كنائس ودور عبادة، بمبرر أنها ”مراكز غير شرعية تقوم بحملات تبشيرية“.