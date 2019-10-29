حكومة الوفاق تعيد افتتاح مطار معيتيقة بعد شهر على الإغلاق

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق، عن إعادة افتتاح مطار معيتيقة بضاحية جنزور في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاقه لأكثر من شهر؛ بعد استهدافه بالقصف خلال معارك طرابلس.

وقال وكيل الوزارة هشام أبو الشكيوات في تصريح لوسائل الإعلام، إن ”مطار معيتيقة سيعاد افتتاحه الثلاثاء، على أن تستأنف حركة الطيران فيه خلال أسبوع“، موضحًا أن ”الوزارة ستعقد الأربعاء بالتعاون مع وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة، مؤتمرًا صحافيًا تعلن فيه استئناف العمل بالمطار“.

وكانت مصلحة الطيران المدني بحكومة الوفاق، قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة؛ بعد تكرار استهدافه، وأحيلت جميع الرحلات إلى مطار مصراته شرق طرابلس.

يذكر أن مطار معيتيقة الدولي هو قاعدة جوية عسكرية يقع بمسافة 11 كم باتجاه الشرق من قلب العاصمة الليبية طرابلس، وبعد إغلاق مطار طرابلس الدولي في تموز/يوليو 2014؛ بسبب عملية فجر ليبيا التي قادتها ميليشيات من مصراتة، أصبح المطار الوحيد الذي يخدم طرابلس، ويعود إنشاء المطار للعام 1923، وأطلق عليه اسم ”قاعدة الملاحة الجوية“.