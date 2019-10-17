الحكومة المغربية تصادق على موازنة 2020

أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مشروع موازنة 2020، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.7%.

واستندت الحكومة في توقعاتها بمشروع الموازنة على فرضية محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان 350 دولارًا للطن.

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويتأثر النمو العام سلبيًا أو إيجابيًا وفق معدل الأمطار المسجلة كل عام.

ونص مشروع قانون موازنة 2020 على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وللقطاعات الاجتماعية الأساسية، المتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل.