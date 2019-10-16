بومبيو: انتخابات الرئاسة التونسية ”علامة فارقة“ في المسار الديمقراطي

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هنّأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الشعب التونسي ورئيسه الجديد قيس سعيّد، قائلاً إن انتخابه شكّل ”علامة فارقة مهمّة على طريق الديمقراطية في تونس“. وقال بومبيو في بيان ”أهنّئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حقّ التصويت الذي ناله بشقّ الأنفس“. وأضاف أنّ ”الولايات المتحدة تتطلّع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس…