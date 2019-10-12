سباق حاسم بين القروي وسعيد.. التونسيون ينتخبون اليوم رئيسهم الجديد

يتوجه أكثر من سبعة ملايين تونسي اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي نهاية شهر تموز / يوليو 2019.

ويتنافس في جولة الإعادة للسباق الرئاسي المرشح قيس سعيد، الحاصل على المركز الأول في الجولة الرئاسية الأولى بـ 18.4% من الأصوات، والحاصل على المركز الثاني نبيل القروي، بنسبة 15.5% من أصوات الناخبين.

ويختار التونسيون، اليوم الأحد، الرئيس السابع للجمهورية التونسية، بعد مؤسس الجمهورية ورئيسها الأول الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي وفؤاد المبزع والمنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي ومحمد الناصر.

ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية الستة والعشرين داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج كانت قد بدأت باستقبال التونسيين للإدلاء بأصواتهم منذ الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول لتتواصل إلى اليوم الأحد.

وكان التونسيون في الخارج قد بدأوا منذ يوم الجمعة في انتخاب رئيسهم الجديد، موزعين على مراكز الاقتراع البالغ عددها 302 مركز مقسّمة على 6 دوائر انتخابية وهي: ألمانيا وفرنسا 1 وفرنسا 2 وإيطاليا وأمريكا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي، وبقية دول العالم ليبلغ عدد المكاتب الانتخابية 384 مكتبًا انتخابيًا.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية عن طريق مؤسسة ”سيغما كونساي“ لسبر الآراء بتمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتونس أي بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات نتائجها يوم الاثنين 14 أكتوبر / تشرين الأول.