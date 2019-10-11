التونسيون في الخارج ينتخبون رئيسهم الجديد

بدأ التونسيون في الخارج، اليوم الجمعة، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث يتواصل توافد الناخبين الموجودين خارج البلاد في 44 بلدًا، حتى يوم الأحد المقبل، موعد اقتراع التونسيين في الدوائر الانتخابية داخل البلاد.

وحسب الأرقام الرسمية لهيئة الانتخابات التونسية، فإن عدد الناخبين في الخارج يبلغ 386053 تونسيًا غالبيتهم من الفئة العمرية بين 26 إلى 45 سنة، يتوزعون على مراكز الاقتراع البالغ عددها 302 مركز موزعة على 6 دوائر انتخابية وهي: ألمانيا وفرنسا 1 وفرنسا 2 وإيطاليا وأمريكا وباقي الدول الأوروبية والعالم العربي، وبقية دول العالم ليبلغ عدد المكاتب الانتخابية 384 مكتبًا انتخابيًا.

في المقابل، يختتم المرشحان للانتخابات الرئاسية قيس سعيّد ونبيل القروي، اليوم الجمعة، حملتيهما الانتخابيتين داخل البلاد، على أن يكون يوم غد السبت، يوم الصمت الانتخابي.

ويتوجه، بعد غد الأحد، 7 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد في انتخابات جاءت بطريقة استثنائية، عقب وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

يذكر أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، أعلن أنه من المنتظر أن يتم تنصيب رئيس الجمهورية التونسية، بحلول الـ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كأقصى تقدير احترامًا لمقتضيات الدستور.