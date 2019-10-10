تونس.. قياديون في ”حزب القروي: لا صفقة مع النهضة (فيديو إرم)

أكد قياديون من حزب “ قلب تونس”، أن خروج رئيس الحزب نبيل القروي من سجنه كان بقرار من القضاء، ولا صلة لأي طرف سياسي به ولا بوجود أي صفقة مع أي طرف، وخصوصًا مع حركة ”النهضة“ الفائزة بأغلبية المقاعد في البرلمان الجديد.

وبعد ساعات من خروج القروي من سجنه، قال القيادي في الحزب عياض اللومي لـ ”إرم نيوز“، إن القروي قالها سابقًا وكررها أنه لن يتحالف مع حركة ”النهضة“ ورئيسها راشد الغنوشي، ”ولو كانت مفاتيح السجن بيده“ وفق تعبيره، مضيفًا أن المرشح الرئاسي صار الآن حرًا وقد أنصفه القضاء وهي خطوة مهمة، رغم أن الوقت لا يكفي للقيام بحملته الانتخابية.

وأشار اللومي إلى أن ”كل ما في الأمر أن قضاة أكفاء شرفاء أخذوا على عاتقهم ملف القضية وأنصفوا القروي“، الذي سيكون أمامه 48 ساعة فقط، للقيام بحملته الانتخابية التي تنتهي آجالها بحلول منتصف ليل الجمعة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ومن جانبه، قال القيادي في حزب القروي ومدير حملته، أسامة الخليفي، إنه لا نية لحزب ”قلب تونس“ التحالف مستقبلًا مع حركة ”النهضة“، مشيرًا إلى أن الحركة لها مشروعها و“قلب تونس“ له مشروع مختلف ومغاير ولا مجال للالتقاء، نافيًا بشدة ما سماها مزاعم عقد صفقة مع الحركة لإطلاق سراح القروي من سجنه.

وأضاف الخليفي أن الحديث عن صفقة لا أساس له من الصحة، وأن القروي غادر السجن بناء على قرار من القضاء، متابعًا: ”كنّا على اقتناع بأنه مظلوم وقد جاء اليوم الذي أنصفه فيه القضاء وغادر السجن“.