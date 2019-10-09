الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات التشريعية في تونس

أعلنت مفوضية الانتخابات في تونس، النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي عقدته بوقت متأخر من يوم الأربعاء، إن حزب حركة النهضة الإسلامي، فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 52 مقعدًا في البرلمان.

وحل حزب قلب تونس بزعامة نبيل القروي، بالمركز الثاني بعد حصوله على 38 من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 217.

وجاء التيار الديمقراطي في المرتبة الثالثة، بـ22 مقعدًا برلمانيا، ثم ائتلاف الكرامة بـ21 مقعدًا.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب الحزب الدستوري الحر، بحصوله على 16 مقعدًا، أما المركز السادس فحصلت عليه حركة الشعب بـ15 مقعدًا.

وجاء حزب تحيا تونس في المركز السابع بـ14 مقعدًا برلمانيًا، تلاه حزب مشروع تونس بـ4 مقاعد، ثم الاتحاد الشعبي وحزب البديل بـ3 مقاعد برلمانية، بينما حصدت القائمات المستقلة 26 مقعدًا.

وفي السياق، أعلنت الهئبة العليا للانتخابات عن إسقاط قائمة ”بن عروس“ لحزب الرحمة برئاسة سعيد الجزيري، لارتكابه خروقات وتجاوزات انتخابية.

كما ألغت الهيئة جزءًا من قائمات حركة ”عيش تونسي“ بسبب ”الإشهار السياسي“ عبر صفحات ”فيسبوك“.

وتتوافق النتائج الرسمية مع نتائج استطلاع لآراء الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم، نشرت يوم الأحد، وأظهرت تقدم حركة النهضة وحصول قلب تونس على المركز الثاني.