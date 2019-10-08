رئيس هيئة الانتخابات التونسية لـ ”إرم نيوز“: قضية المرشح الرئاسي نبيل القروي تتجاوزنا (فيديو)

قال نبيل بفون، رئيس هيئة الانتخابات في تونس، إن قضية المرشح للرئاسة نبيل القروي تتجاوز هيئة الانتخابات، باعتبارها بيد القضاء.

وأضاف في حوار مع ”إرم نيوز“، أن الهيئة المستقلة للانتخابات سعت إلى توفير مبدأ تكافؤ الفرص ومنح فرصة للقروي لإجراء حملته الانتخابية، كما قامت بزيارته في سجنه.

ويقبع القروي في السجن، منذ 3 أيلول/ سبتمبر الماضي؛ بتهمة غسيل الأموال، وكان قد تأهل للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، ليتنافس مع المرشح قيس سعيد.

ووصف بفون الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد الماضي، بأنها كانت ”ناجحة“، معتبرًا أن الهيئة نجحت في فتح أكثر من 13 ألف مكتب اقتراع داخل تونس، و384 مكتبًا موزعًا حول العالم .

واعتبر أن نسبة المشاركة بالاقتراع والبالغة 40%، مرتفعة بالمقارنة مع نسب المشاركة في الانتخابات المحلية، مضيفًا أن نسبة الإقبال على الاقتراع في الخارج بلغت 16%، مشيرًا إلى أنها كانت ضعيفة على اعتبار أن الهيئة تعودت على مشاركة أكبر في الانتخابات من قبل التونسيين بالخارج.

وطالب نبيل بفون بضرورة احترام خيار الناخبين وإرادتهم، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن تشهد الانتخابات نسب إقبال أكبر لو أن هيئة الانتخابات قامت بتوفير ظروف أفضل، بالإضافة إلى قيام القوائم المشاركة بالانتخابات بحملات انتخابية أنشط.