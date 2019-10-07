بينهم 20 تونسيًا.. غرق مركب يقل 50 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل إيطاليا

غرق مركب يقلّ 50 من المهاجرين غير الشرعيين من تونس وأفريقيا قبالة سواحل لامبيدوزا جنوبي مدينة صقلية الإيطالية، وفق ما أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المسؤول في المنتدى رمضان بن عمر، لـ“إرم نيوز“، إن ”القارب الذي كان على متنه 50 مهاجرًا غرق ليل 6/7 أكتوبر/تشرين الأول على بعد 7 أميال من سواحل لامبيدوزا الإيطالية“، مضيفًا أن ”المركب غرق أثناء محاولة البحرية الإيطالية إيقافه“، مبينًا أنه ”تمّ إنقاذ 22 شخصًا وانتشال 9 جثث، فيما لا يزال أكثر من 20 شخصًا مفقودًا، بينهم 8 أطفال“.

وأفاد بن عمر، بأنه ”من المرجح حسب التقديرات أن يكون على متن المركب بين 20 و30 مهاجرًا تونسيًا، والبقية من دول جنوب الصحراء، وأنه وفق ما أعلمتهم به المنظمات في إيطاليا، فإنه لا توجد جنسيات من المغرب وليبيا والجزائر على متن المركب“.

وحسب بن عمر، فقد غرق المركب بعد ساعات قليلة من إجراء انتخابات برلمانية في تونس لاختيار ممثلين جدد للبرلمان المقبل، وهو ما يعني أن منظمي عمليات الهجرة السرية استغلوا العملية الانتخابية للتمكن من تنظيم عمليات هجرة نحو البلدان الأوروبية.

وسبق أن تزامن مع تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في جولتها الأولى غرق مركبين كانا يقلان مهاجرين غير نظاميين، كما أحبطت حينها الوحدات الأمنية محاولة 100 شاب الهجرة بطرق غير شرعية خلال 10 عمليات هجرة سرية في عرض البحر.

كما تم إحباط 6 محاولات أخرى على اليابسة، وسبق أن أقرّ أنيس الوسلاتي، محافظ صفاقس جنوبي تونس، بتصاعد وتيرة الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية، بالتزامن مع المواعيد الانتخابية التي تشهدها تونس.