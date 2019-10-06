قيس سعيّد يقاطع الانتخابات التشريعية في تونس

قرر قيس سعيّد، المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس، مقاطعة الانتخابات التشريعية التي انطلقت اليوم الأحد في تونس.

وقال سامي العايدي، أحد منسقي حملة قيس سعيد، إن الأخير ”قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية“.

وأضاف ”إن سعيد له مشروع يرفض الانتخابات على القوائم وينادي بالانتخاب على الأشخاص. هذه الانتخابات تجرى على القوائم، لذلك قرر مرشحنا مقاطعتها“.

وكان سعيّد، المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية المبكرة، قد جاء أولاً في الدور الأول منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 18.4% من الأصوات، متقدمًا على مرشح حزب قلب تونس، نبيل القروي، الذي حلّ ثانيًا بنسبة 15.6% من الأصوات.

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.