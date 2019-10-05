الجيش الجزائري يضبط 10 صواريخ غراد جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، ضبط 10 صواريخ غراد في مخبأ قرب الحدود الجنوبية للبلاد مع كل من مالي والنيجر.

وقال بيان للوزارة، إن فرقة بالجيش كشفت، السبت، بعد عملية تمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست (حدودية مع مالي والنيجر) مخبأ للأسلحة.

وأوضح أن المخبأ ”يحتوي على 10 صواريخ من نوع .BM-21“ وهي فئة من صواريخ غراد الروسية الصنع“.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر حول الجهة المسؤولة عن محاولة إدخال هذه الأسلحة للبلاد.

وأحبط الجيش الجزائري خلال السنوات الماضية عدة محاولات لإدخال السلاح عبر الحدود الجنوبية، وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع.

وحشدت الجزائر، في السنوات القليلة الماضية، عشرات الآلاف من الجنود على حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، والشرقية مع تونس وليبيا، لمنع ما تقول السلطات إنه تسلل للجماعات الإرهابية وتهريب السلاح من الدول المضطربة أمنيًا.