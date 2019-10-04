آخر وزير للثقافة في عهد بوتفليقة يترشح لرئاسة الجزائر‎

قرر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في الجزائر، اليوم الجمعة، ترشيح أمينه العام الجديد ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، لانتخابات الرئاسة المقررة عمليًا في 12 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفي أول مؤتمر صحفي عقده بالجزائر العاصمة، تعهد الميهوبي بخوض حملة انتخابية ”نظيفة“، تعتمد على برنامج شامل يحافظ على مؤسسات الدولة ويحمي القدرة الشرائية للمواطن ويبعث مخططات تنموية عاجلة، وفق تعبيره.

ودافع وزير الثقافة السابق عن منجزاته حين شغل مناصب حكومية رفيعة، داعيًا خصومه إلى ”الكف عن شيطنة الرجال والبدء في مرحلة جديدة، تتطلب تجنيدًا لكل مقدرات الأمة“، معتبرًا أن حزبه لا يهتم لكثرة الراغبين في الترشح، وأن العبرة في البرامج والنتائج، بحسب قوله.

وهذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمرشح عنه إلى سباق الرئاسة، بعدما ظل منذ تأسيسه عام 1997، يدعم مرشح السلطة ويقف إلى جانب عبدالعزيز بوتفليقة خلال 4 مواعيد انتخابية فاز فيها بالأغلبية الساحقة.

وفاجأ ترشح عز الدين ميهوبي كثيرين، إذ لم يمر على انتخابه أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي سوى أسابيع، لخلافة سابقه أحمد أويحيى رئيس الحكومة المسجون على ذمة ملفات وقضايا فساد مالي وسياسي، جرى ارتكابها خلال عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.