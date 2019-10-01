تونس.. القروي يهدد بالطعن في نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

هدّد المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا لم يتم إطلاق سراحه للإشراف على حملته الانتخابية.

وقال مرشح حزب ”قلب تونس“ من سجنه، في حوار مع صحيفة ”المغرب“ المحلية إنه ”سيطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية، لانعدام مبدأ تكافؤ الفرص مع المرشح قيس سعيد“، حسب قوله.

وأضاف: “سأطعن في نتائج الانتخابات حال فوز المرشح الآخر قيس سعيد لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو الضامن لمصداقية نتيجة الانتخابات، لأنهم لم يتيحوا لي المجال لأعرض برنامجي، ومنعت من التواصل مع الناخبين بقرار قضائي“.

وكانت الوحدات الأمنية التونسية ألقت القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي في 23 آب/ أغسطس الماضي، وأودعته السجن بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

ولم يتمكن نبيل القروي من الإشراف على حملته الانتخابية أو التصويت في الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لكنه تمكن من المرور إلى جولة الإعادة بنسبة 15.5% بعد منافسه قيس سعيّد الذي تحصل على 19.5 من نسبة الأصوات.

ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد انطلاق الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي، لكنها في المقابل تعهّدت بمواصلة ”الضغط“ من أجل إطلاق سراح نبيل القروي لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ولتجنب الطعن في نتائج الدور الثاني للرئاسية.

وحددت هيئة الانتخابات التونسية يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وستكون المنافسة بين المرشح المستقل قيس سعيّد ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.