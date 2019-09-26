الجزائر.. تبون يخوض الانتخابات الرئاسية ويشعل صراعًا مبكرًا مع بن فليس

أعلن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، ليضرب موعدًا للصراع مبكرًا مع المرشح المحتمل علي بن فليس.

وحضر تبون، ظهر اليوم، إلى مقر لجنة الترشيحات في نادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائر، لسحب استمارات ترشحه المقرر بعد 76 يومًا.

ويحظى تبون بشعبية، مقارنةً ببقية رؤساء الحكومة السابقين، إذ تعاطف معه كثيرون حين قرر الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تنحيته في 15 أغسطس/آب 2015، بعد 80 يومًا فقط من تعيينه في 24 مايو/أيار من العام نفسه.

إلى ذلك، جدّد علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب ”طلائع الحريات“ المعارض، هجومه على من وصفها بـ“قوى غير دستورية عبثت بمصير البلاد، وجعلتها رهينة لمصالح سياسية ومالية ضيقة“.

واعتبر ”بن فليس“ ترشح غريمه عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية على أنّه يشكّل ”ولاية خامسة باسم آخر“، في تلميح إلى أنّ الأمر يتعلق بتمديد غير معلن لحكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى الفور، ردّ عبد المجيد تبون على بن فليس بقوله:“وضع البلد صعب، والوقت ليس مناسبًا للجدل“، فيما يبدو إشارة إلى بدء غير معلن للصراع بين أهم مرشحين وازنين للانتخابات المقررة.