تونس.. تحديد موعد مبدئي لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

حسمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، موعد إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها المرشح المستقل قيس سعيد، والمرشح عن حزب ”قلب تونس“ الموقوف نبيل القروي.

وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن الهيئة تلقت رسميًا محضري إعلام بطعنين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية، بخصوص الدور الأول من الانتخابات الرئاسية تقدم بهما المرشحان حاتم بولبيار وناجي جلول.

وأضاف بوعسكر أن الطعنين سيؤديان إلى الدخول في الطور الاستئنافي الذي سيتطلب تقريبًا 5 أيام لصدور الحكم ويومًا واحدًا لإعلام هيئة الانتخابات بالأحكام، وستمر الهيئة بعدها إلى الإعلان رسميًا عن النتائج النهائية للدور الأول، وتحديد موعد الدور الثاني الذي سيكون مبدئيًا يوم الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، باعتبار أنها الفرضية الوحيدة المتبقية أمام الهيئة، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن آجال تقديم الطعون في قرارات المحكمة بالنسبة للدور الأول من الانتخابات الرئاسية تنتهي اليوم الخميس عند الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي.

ولم تتلقّ المحكمة حتى أمس أي طلب استئناف لقراراتها بخصوص نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، رغم أن حملة المرشح عبد الكريم الزبيدي أعلنت أنها ستتقدم بطعن في قرار المحكمة بشأن مرشحها.

وستجري جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، والمرشح المسجون نبيل القروي الذي حصل على 15.58% من الأصوات.

ولم تحدد هيئة الانتخابات موعد انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية، في حين تستعد التلفزة التونسية لتنظيم مناظرة بين المرشحين على غرار الجولة الأولى.