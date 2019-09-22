الجزائر.. 31 رئيس بلدية يعلنون رفضهم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أعلن 31 رئيس بلدية في منطقة القبائل الكبرى في الجزائر اليوم الأحد، رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأكد رؤساء البلديات الـ31، في بيان أصدروه عقب اجتماع وسط محافظة بجاية شرق العاصمة الجزائر، على ”الرفض القاطع لأي مشاركة في المهزلة الانتخابية، وامتناعهم عن أي تنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات“.

وجاء ذلك بعد تلقي رؤساء البلديات مراسلات من سلطة تنظيم الانتخابات التي يقودها الوزير السابق للعدل محمد شرفي، وطلبت منهم المشاركة في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وأوضح رؤساء البلديات في بيانهم أن ”رفضهم المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر، ناجم عن استمرار ممارسات النظام البائد في التضييق، ومحاولة القفز على مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي“.

وأضاف البيان: ”نحن رؤساء البلديات الموقعين على عريضة الرفض، نشجب أساليب الضغط على الإعلام والمجتمع المدني والرأي الآخر والاعتقالات السياسية، ونرى أن هذه الممارسات لا تساعد على توفير الأجواء المناسبة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وهي مؤشرات ملموسة على بداية الردة على المكتسبات التي حققها الحراك الشعبي“ بحسب البيان.