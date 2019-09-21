مصادر: حزب الشاهد يتجه لدعم قيس سعيد بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية بتونس

يتجه حزب ”تحيا تونس“ الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، نحو إعلان دعمه للمترشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر من حزب ”تحيا تونس“ لـ“إرم نيوز“، إن ”الحزب سيحسم هذه المسألة في اجتماع له في الساعات المقبلة، وإن الاجتماع سيخصص لتقييم مشاركة الحزب في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، وسيفتح لقياداته باب النقاش حول التحالفات الممكن عقدها في المرحلة المقبلة، بدءًا من جولة الإعادة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، ومرورًا بالانتخابات التشريعية المرتقبة، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وصولًا إلى مرحلة ما بعد التشريعية“.

وأشارت المصادر إلى أن ”الموقف المبدئي للحزب يرتكز على عدم دعم أي طرف سياسي يُواجه تهمًا بالفساد، بناء على أن رؤية رئيس الحزب ومؤسسه، تقوم على محاربة الفساد والضرب على أيدي كل متجاوز للقانون“.

غير أن متابعين للمسار الانتخابي اعتبروا أن حزب الشاهد يخشى صعود خصمه نبيل القروي، رئيس حزب ”قلب تونس“ والمترشح الثاني الذي يخوض جولة الإعادة للرئاسية في مواجهة قيس سعيد، ومن ثمَّ فإن دعم سعيد يُعد اضطرارًا لا خيارًا.

وكانت عدة أحزاب وائتلافات سياسية في تونس أعلنت دعمها للمترشح المستقل قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، رغم اختلاف توجهاتها الفكرية.