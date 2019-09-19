الجزائر.. استجواب زعيم حزب بوتفليقة بتهم الفساد

استجوب قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، يوم الخميس، النائب محمد جميعي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، بتهم فساد وشتم وتهديد.

ويواجه جميعي، الذي جرى تجريده قبل يومين من امتياز الحصانة البرلمانية، تهمًا تتعلق بإتلاف مستندات قضائية بالتواطؤ مع زوجته القاضية بوعكاز أميرة، الموقوفة بقرار من وزير العدل.

ووجهت المحكمة لزعيم حزب بوتفليقة تهمتي ”القذف والشتم عبر رسائل نصية بواسطة الهاتف النقال ضد إعلامي معروف بمعارضته الشديدة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة“، حيث وجه للإعلامي ”عبارات تهديد ووعيد“.

وبحسب مراقبين، فإن جميعي قد يصبح ثاني أمين عام لحزب بوتفليقة، يدخل سجن ”الحراش“ الشهير، بعد حبس الأمين العام السابق جمال ولد عباس، المرفوعة عنه أيضًا حصانة البرلمان.

وتكررت حالات تجريد نواب بالبرلمان الجزائري من الحصانة، بشكل لافت منذ سقوط نظام بوتفليقة وحبس شقيقه السعيد، وذلك بهدف إحالتهم على القضاء.

وفوض المسؤول السياسي البارز صلاحيته للعضو بالمكتب السياسي علي صديقي، حتى يتولى مؤقتًا تسيير شؤون الحزب القوي في منظومة بوتفليقة، وأبرز أدواته في تنفيذ سياسات الحكم على مدار 20 عامًا.