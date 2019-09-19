تونس.. محامون يعتصمون للبت في قضية الجهاز السري لـ“النهضة“

دخل أعضاء هيئة الدفاع في قضية اليساريين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين جرى اغتيالهما، في اعتصام مفتوح بساحة المحكمة الابتدائية احتجاجًا على تراخي القضاء في حسم ملف ”الجهاز السري“ لحركة النهضة الإسلامية.

وكانت هيئة الدفاع كشفت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تورط ما يسمى بـ“الجهاز السري“ لحركة النهضة الإسلامية باغتيال بلعيد والبراهمي، واختراق أجهزة الدولة، وأنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية، والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي في 2013.

لكن النهضة نفت تلك المعلومات، كما دخلت في خلافات مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي استقبل ممثلين عن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، آنذاك.

وبعدما تأخر حسم القضية، أطلق أعضاء الهيئة حملة تطالب بوضع حدٍ لها سواء بحفظها أو إحالتها للتحقيق، رافضين ”التعاطي السلبي“ مع الوثائق المقدمة في الملف.

وهدد أعضاء الهيئة بنشر ”كل الوثائق التي جرى حجزها عند مصطفى خذر المُتّهم بتشكيل جهاز سري لحركة النهضة، والذي تتهمه الهيئة بالضلوع في الاغتيالات السياسية“.

وأوضحت أن لديها ”وثائق تدين الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي“، داعية كل المحامين إلى الالتحاق بزملائهم المعتصمين بعد قدوم تعزيزات أمنية لإخراجهم بالقوة من المحكمة.