الطيران الليبي يستهدف قاعدة ”القرضابية“ بمدينة سرت

شن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي غارات، صباح الإثنين، على عدة أهداف بمدينة سرت وسط البلاد، وفق مصدر عسكري بالمنطقة الوسطى.

وقال المصدر العسكري لـ ”إرم نيوز“، إن الغارات استهدفت عدة أماكن بقاعدة ”القرضابية“ الجوية، إضافة إلى مصنع للأعلاف في المدينة.

وأكد أن الغارات ”أصابت الأهداف بدقة“.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أكد، في مؤتمر صحفي له مساء الأحد، أن استطلاع سلاح الجوي الليبي رصد أعمال تطوير بقاعدة القرضابية التي سبق أن تم تدميرها.

وأوضح أن ”الأعمال التي رصدت تتمثل في تجهيز قاعدة للطيران المُسيَّر، وكذلك بعض الأعمال المتعلقة بالأمور الإلكترونية تحت إشراف خبراء عسكريين من تركيا“.

يشار إلى أن قوات البنيان المرصوص دمرت أغلب منشآت القاعدة في عام 2015 خلال عمليات متكررة.