وفاة صلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية في ليبيا

علم موقع ”إرم نيوز“ من مصادر خاصة أن صلاح الدين الجمالي مبعوث الجامعة العربية في ليبيا، قد توفي مساء اليوم الجمعة.

واختارت الجامعة العربية الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، في نوفمبر 2016، لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب.

وكن الراحل قد تحدث في آخر لقاء خص به موقع ”إرم نيوز“ مطلع العام الحالي عن دور الجامعة العربية في الملف الليبي، حيث أكد الجمالي أن الجامعة ساهمت في كل المراحل والجهود للوصول إلى تفاهمات بين الفرقاء السياسيين، مبينًا أن منظمته شاركت سنة 2014 بعدد كبير من المراقبين لإنجاز الانتخابات آنذاك.

وعمل الجمالي سفيرًا لتونس بعديد من الدول، منها مصر والأردن وسوريا، كما تولّى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده، وتولى منصب مندوب جامعة الدول العربية، وإضافة إلى كونه دبلوماسيًا مخضرمًا، فهو أخصائي في طب وجراحة العيون.