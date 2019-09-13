ليبيا.. أهالي ترهونة يطالبون بالكشف عن مصير 85 من أبنائهم اختطفتهم المليشيات

طالبت شخصيات من مدينة ترهونة الليبية، بالكشف عن مصير 85 من أبنائهم اختطفتهم مليشيات ”على الهوية“ في العاصمة طرابلس.

وحثّ مجلسا مشايخ وأعيان ترهونة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، على ”اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصير السجناء من أبناء المدينة لدى المليشيات في طرابلس“.

كما طالبوا في كتاب وجّهوه إلى وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، بـ“مخاطبة كافة المنظمات الحقوقية المحلية منها والدولية، لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا العمل اللاإنساني الذي قامت به المليشيات“.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، سبق أن كشف عن اعتقال المليشيات للمئات من الناشطين ومؤيدي الجيش الوطني، مبينًا أن عمليات اعتقال تتم على الهوية للمواطنين المتحدرين من مدينة ترهونة المؤيدة للجيش.