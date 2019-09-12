مجلس الأمن يمدد مهام البعثة الأممية في ليبيا

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بتمديد مهام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برئاسة غسان سلامة وتجديد ولاية رئيسها قبل شهر من انقضاء المدة.

وأشاد القرار بجهود البعثة ورئيسها، والتأكيد على ”التزام المجلس القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية“.

ودعا القرار إلى ”العمل سويًا بروح التراضي، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العملية السياسية، وممارسة ضبط النفس، وحماية المدنيين، والمشاركة بجدية في المصالحة الوطنية، مع التذكير بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا“.

وكرر مجلس الأمن دعوته لجميع الأطراف للالتزام بوقف دائم لإطلاق النار والحوار السياسي، تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام.

كما دعا إلى التزام الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية واحترام نتائج هذه الانتخابات، على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف في باريس مايو 2018، وباليرمو في نوفمبر 2018، وأبوظبي فبراير 2019.

كما جاءت في ختام القرارعدة توصيات تتمثل في إطلاق ”عملية سياسية شاملة وحوار أمني واقتصادي، مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، توحيد الحوكمة والأمن والترتيبات الاقتصادية، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ووقف محتمل لإطلاق النار، وتنفيذ المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات“.