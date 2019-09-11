توقيف المعارض الجزائري كريم طابو

أعلن الحزب الديمقراطي الإجتماعي المعارض في الجزائر؛ ليل الأربعاء الخميس؛ عن توقيف زعيمه الشاب كريم طابو.

وجاء في بيان حصل عليه مراسل ”إرم نيوز“؛ أن كريم طابو كان يتجول في العاصمة الجزائر حين اقترب منه أشخاص أبلغوه أنهم من جهة أمنية؛ وطلبوا منه مرافقتهم.

وتضمن بيان الحزب أن طابو تواصل مع عائلته بعد ساعتين من التوقيف؛ وأفاد أنه ما يزال مع ”عناصر الأمن“؛ وطلب منهم إبلاغ الرأي العام إن لم يظهر مستجد بحلول الليل“.

وتابع بيان الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن ساعات طويلة انقضت؛ دون أن يعرف الحزب وعائلة طابو مكان تواجد المعارض الشرس للنظام.

وفي تصريح لمراسل ”إرم نيوز“؛ صرح عبدالغني بادي محامي طابو أن الغموض لا يزال يلف القضية؛ متسائلًا عن سبب توقيف طابو وطبيعة الجهة الأمنية التي تعتقله.

ويخشى أتباع طابو أن يستمر التوقيف لفترة طويلة؛ تحت طائلة تهم سيتم تحريكها تجاه القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب في البلاد.