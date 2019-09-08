هل طلب نجل السبسي رسميًا اللجوء السياسي لفرنسا؟

كشفت تقرير حديث عن طلب حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل رسميًا، اللجوء السياسي إلى فرنسا على خلفية ما اعتبره خطرًا يهدد حياته، بعدما تعرض لما وصفه بـ“التنكيل“ من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة، وفقًا لما ذكرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

وأفادت المجلة أن حافظ السبسي غادر مذ أيام إلى فرنسا، الذي طلب اللجوء إليها بعد أسابع قليلة من وفاة والده، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

ولم يحضر السبسي الابن أربعينية والده الراحل يوم 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، لكنه كتب عبر حسابه على ”فيسبوك“ يقول إنه ”أجبر على عدم حضور الأربعينية لحماية النداء من حملات التشويه والفتن ومحاولات الاختراق والتقسيم وتحويل نواب الكتلة والصراع على الشرعية والتشكيك فيها ثم الابتزاز“.

وذكر وقتها أنّ ”حكومة الشاهد تشن بحقي حملة قذرة للتشويه وتوظيف أجهزة الدولة لتصفيتي، وتصفية حزب نداء تونس أو الاستيلاء عليه“.

وتشهد العلاقة بين حافظ السبسي ويوسف الشاهد فتورًا لافتًا حتى قبل رحيل الباجي قائد السبسي، بسبب الموقف من الأزمة التي شهدها حزب حركة ”نداء تونس“.

وفي وقت سابق اتهم حافظ السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإعطاء أوامر لقوات أمن مطار تونس قرطاج والجمارك التونسية للتنكيل به، ومعاملته بطريقة غير لائقة، أثناء عودته من السفر خارج البلاد.