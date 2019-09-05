مصدر عسكري ليبي: طائرات تركية مسيرة تشن غارات على تخوم غريان

قال مصدر عسكري في الجيش الليبي غرب البلاد إن قوات الجيش تسيطر على كافة الطرق المؤدية إلى غريان، ولا تبعد عنها سوى بخمسة عشر كيلو مترات .

ووفقًا للمصدر الذي صرح لـ“إرم نيوز“، فإن قوات الوفاق لم تعد تشكل أي عائق على الأرض أمام قوات الجيش الليبي، وكل ما تعتمد عليه هو غارات متباعدة للطيران التركي المسير.

وأضاف المصدر بأن الطيران التركي المسير شن عدة غارات انطلاقًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس، وقصف عدة طرق ومواقع مدنية بمناطق ترهونة وطريق ”الويف“ بمنطقة العربان .

وأشار المصدر إلى أن كل الأهداف التي قصفها الطيران التركي المسير كانت مدنية ولم يصب إلا جندي واحد من مشاة البحرية الليبية يدعى ”يونس المشاي“، أثناء محاولته إنقاذ أسرة احترقت سيارتهم على الطريق أثناء الغارة.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن عملية تبادل للأسرى تمت بين قوات الجيش والميليشيات، حيث تم تسليم الوفاق أحد العناصر المسلحة مقابل أحد الجنود الليبيين المحتجزين في غريان .

وحول العمليات على الأرض، أكد المصدر بأنه لا وجود لقوات الوفاق بشكل واضح، وأن التحركات لديهم شبه معدومة ويعتمدون على الطيران المسير الآن بشكل تام، وعن حالة محاور طرابلس أوضح بأن السيطرة بشكل كبير للجيش في أغلب المحاور وقيادة العمليات تسيّر المعارك وفق المرسوم لها.