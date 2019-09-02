مغاربة عالقون في تونس يستنجدون بسلطات بلادهم للعودة

استغاث شباب مغاربة عالقون في تونس، بالسلطات المغربية، للعودة إلى بلادهم، بعد أن فشلوا في الهجرة بشكل غير شرعي من ليبيا نحو إيطاليا.

وبدأت أزمة هؤلاء الشباب منذ نحو شهرين، إذ لم ينجح أي منهم في العودة إلى المغرب لأسباب مختلفة، بعد وقوعهم في أيدي الأمن التونسي.

وفيما لا يمتلك عدد من الشباب جواز سفر، فإن البعض الآخر غير حاصل على إذن بدخول الأراضي التونسية، مما يعقد وضعهم القانوني ويجعل مغادرتهم أمرًا صعبًا.

وذكر موقع ”اليوم 24“ المغربي، أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، حاولوا الاعتصام في مقر القنصلية المغربية بتونس، لإرغام سلطات بلادهم على حل أزمتهم، خصوصًا أنهم يعانون وضعًا إنسانيًا صعبًا.

وبحسب الموقع، تمكن المسؤولون من تهدئة الوضع، بعدما أكدوا لهم أنهم لا ينتظرون سوى ”الإذن من السلطات المركزية بالرباط من أجل تسوية أزمة التذاكر في أقرب وقت“.

وسبق أن واجهت السلطات المغربية وضعًا مشابهًا عام 2018، مع مواطنين علقوا في مراكز الإيواء في ليبيا، وجرى ترحيلهم إلى المغرب، خصوصًا بعد الوقفات الاحتجاجية المتوالية لعائلاتهم.