الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيّرة جنوب طرابلس

أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، اليوم الإثنين، طائرة تركية مسيّرة كانت تستهدف وحدات للقوات المسلحة بوادي الربيع، جنوب العاصمة طرابلس، بعدما انطلقت من قاعدة معيتيقة الجوية، وفق المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وقال المركز عبر صفحته على ”فيسبوك“، إن ”تركيا وقطر لا تزالان تدعمان الميليشيات الإرهابية ومهربي البشر والوقود والدواعش في ليبيا“.

وذكر البيان أن ”قطر وتركيا تصران على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي“، لكنه أكد أن ”القوات المسلحة الجوية هي الذراع القوية الضاربة ضد التنظيمات الإرهابية“.

يذكر أن الجيش الوطني أكد في وقت سابق، أن قاعدة معيتيقة الجوية تستخدم كمطار مدني، وغطاء للطائرات التركية المسيرة التي تقلع منها لضرب تشكيلات الجيش الوطني، لافتًا إلى احتواء القاعدة على غرفة عمليات يديرها ضباط أتراك.